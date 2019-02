Vsa vas drsi, domačini so v negotovosti Primorske novice Raziskave terena, kjer je poleti 2017 prišlo do usada in zloma cestišča, razkrivajo, da je razmočena geološka podlaga v velikosti 20 hektarjev bolj zapletena, kot so pričakovali. Nujne bodo dodatne raziskave in utrjevalna dela, ki naj bi jih opravili do konca prihodnjega leta. Izziv bo globinsko odvodnjavanje.

