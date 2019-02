Kubanski komunisti pomoči potrebnim žrtvam tornada kar prodajajo humanitarno pomoč Nova24TV Glavno mesto Kube je prizadel tornado kakršnega niso videli vse od leta 1940, namesto humanitarne pomoči, pa so lokalni komunisti izkoristili priložnost in prizadetemu prebivalstvu prodajali hrano. Pozno v nedeljo je Havano prizadel tornado, ki naj bi po jakosti primerljiv s tistim, ki je kubansko prestolnico prizadel leta 1940. Medtem ko so prizadeti prebivalci računali […]

