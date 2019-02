ZDA in Kitajska dosegle »napredek« v pogajanjih Dnevnik Pogovori o trgovinskih odnosih med ZDA in Kitajsko, ki so potekali od srede v Washingtonu, so prinesli »pomemben napredek«, sta sporočili obe strani. ZDA sicer poudarjajo, da rok za uvedbo višjih carin na kitajske izdelke 1. marec ostaja.

