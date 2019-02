Metliški policisti so med kontrolo prometa v Metliki sinoči okoli 22. ure ustavili voznika avtomobila in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 61-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 1,00 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o kršitvi seznanili sodišče. preberite več » ...