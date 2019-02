V Oberstdorfu prve tekme v smučarskih poletih to zimo RTV Slovenija Od danes do nedelje bodo na letalnici v Oberstdorfu v Nemčiji na sporedu prve tri tekme svetovnega pokala v smučarskih poletih to zimo. Letelo bo tudi sedem slovenskih orlov, na čelu z debitantov na poletih Timijem Zajcem.

Sorodno Oglasi Omenjeni Nemčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Ilka Štuhec

Marjan Šarec

Borut Pahor

Meta Hrovat