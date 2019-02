Teksaške škofije objavile skoraj 300 imen duhovnikov, obtoženih zlorab Radio Ognjišče

V prizadevanju za vnovično povrnitev zaupanja v Katoliško Cerkev so škofije v ameriški zvezni državi Teksas objavile seznam duhovnikov, ki so bili na podlagi utemeljenega suma obtoženi spolnih zlorab. Na njem je skoraj 300 imen, večinoma pa so ti duhovniki, redovniki oziroma diakoni že pokojni, saj gre za primere iz sredine prejšnjega stoletja....

