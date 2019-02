Finančna uprava RS (Furs) je prvim uporabnikom mobilne aplikacije za eDavke januarja že poslala obvestilo o neplačanih prispevkih za socialno varnost. Obvestilo so prejeli tisti, ki so se v aplikacijo prijavili do 9. januarja. Tiste, ki so se prijavili po tem datumu, bodo začeli obveščati s februarjem.