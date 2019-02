Dvanajst ruskih atletov, med katerimi je tudi olimpijski prvak v skoku v višino iz Londona 2012 Ivan Uhov, je suspendiranih zaradi dopinga, je danes objavilo Mednarodno razsodišče za šport (Cas) v Lozani. Atleti so si zaradi različnih dopinških prekrškov prislužili od dveh do osem let suspenza.



Več na Ekipa24.si