Pahor išče namestnika KPK Dnevnik Predsednik republike Borut Pahor je podpisal javni poziv za zbiranje kandidatur za namestnico oziroma namestnika predsednika komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Zbiranje kandidatur bo potekalo do 1. marca do 15. ure, so sporočili iz urada...

Sorodno Oglasi