Poglejte, kako Kos izvaja ofenzivo na KPK, ker je ta izpostavila njegovo sporno pogodbo z državno NL Nova24TV Na Planet TV so ponovno razburili s svojo oddajo na temo korupcije, ko je v njej vlogo, ki običajno pripada kakšnemu strokovnjaku, opravil kar evroposlanec in Kardeljev vnuk Šoltes, nato pa so se skupaj z gosti ostro spravili nad KPK in delo njenega predsednika Štefaneca. Šli so celo tako daleč, da so v oddaji predvajali […]

