Mladi junak poletov ima že zdaj "spomenik", ki ga bo spominjal na kariero #intervju SiOL.net Čeprav šteje šele 18 let, petkov junak poletov v Oberstdorfu Timi Zajc vleče slovenski skakalni voz in s kolegi z vzhoda države skrbi za to, da imajo vse več besede v skakalni karavani tudi Štajerci. Mladenič iz Hramš pri Dobrni se je skokom zapisal pri petih letih, z velikimi očmi občudoval Thomasa Morgensterna in Gregorja Schlierenzauerja, zdaj pa sam postavlja kamenčke v mozaik, v katerem bo v ...

Sorodno

































Oglasi