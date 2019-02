Bitka vročih želez srbskemu zvezdniku, Miami poražen Sportal Na obračunu med Denver Nuggets in Houston Rockets so s 136:122 slavili prvi, ki so že ob polčasu ustavili pri 83 točkah. Spet je blestel Srb Nikola Jokić, ki mu je do novega trojnega dvojčka zmanjkala asistenca, James Harden je na drugi strani vknjižil 30 točk. Miami okrevajočega Gorana Dragića priznal premoč Oklahomi.

