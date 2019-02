Konec leta 2020 bo na sporedu kinov po svetu biografski film o pevki Celine Dion, naslovljen The Power of Love. V vlogi pevke se bo preizkusila francoska igralka Valerie Lemercier, prevzela pa bo tudi režijo. Celine Dion je po poročanju portala Variety avtorizirala projekt in uredila vse potrebno glede avtorskih pravic za uporabo njenih skladb.