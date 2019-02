Schröder kritičen do ravnanja ZDA glede Venezuele SiOL.net Ravnanje ZDA, ki so Juana Guaidoja priznale za začasnega predsednika Venezuele, je problematično, celo "nespametno", je ocenil nekdanji nemški kancler Gerhard Schröder. To po njegovem škodi verodostojnosti zunanje politike Zahoda. Pohvalil pa je poziv več evropskih držav k izvedbi svobodnih volitev v Venezueli.

Sorodno













































Oglasi