Tampa v New Yorku utrdila vodstvo v ligi NHL Ekipa Hokejisti v ligi NHL so v pestrem večeru odigrali osem tekem. Derbi je bil na sporedu v New Yorku, kjer gledalci v obračunu s Tampo Bayem niso videli gola iz igre, v streljanju kazenskih strelov pa je bila srečnejša Tampa, ki ima zdaj že kar 78 točk.



