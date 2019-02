Meteorit, ki so ga najprej opazili nad Florido, je potem razneslo nad Kubo Govori.se Na nebu nad Kubo je v petek razneslo meteorit, njegovi deli pa so nato padli na različne dele pokrajine Pinar del Rio na zahodu Kube, poročajo tuje tiskovne agencije. Meteorit so pred tem opazili že na nebu nad Florido.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kuba Najbolj brano Osebe dneva Maruša Ferk

Meta Hrovat

Borut Pahor

Marjan Šarec

Luka Dončić