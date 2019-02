Smuk v Garmischu zaradi močnega sneženja odpovedan Dnevnik Prireditelji današnjega moškega smuka za svetovni pokal v nemškem Garmisch-Partenkirchnu so današnjo tekmo zaradi močnega sneženja odpovedali, poročajo agencije. Že pred tem so skrajšali progo in startno mesto spustili nižje.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Švedska Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Maruša Ferk

Ana Bucik

Borut Pahor

Luka Dončić