Maja Mihalinec izpolnila normo za dvoransko EP Sportal Povratnica po poškodbi Maja Mihalinec (Mass Ljubljana) je na dvoranskem atletskem mitingu v Novem mestu zmagala v teku na 60 m in s časom 7,35 sekunde že v kvalifikacijah izpolnila normo (7,42) za evropsko dvoransko prvenstvo, ki bo v začetku marca v Glasgowu. V finalu potem ni tekla. To sta bil prvi nastop Mihalinčeve po skoraj letu in pol.

