Veliko število ljudi, ki so kulturno, versko in nacionalno različni, je vzrok za množični pretep ilegalnih migrantov v zbirnem centru Bira v Bihaću opisal Ale Šiljdedić, predstavnik za odnose z javnostmi policije USK. In ti naj bi se integrirali v evropsko kulturo. Poročali smo, da je sinoči v migrantskem zbirnem centru Bira v Bihaću prišlo do množičnega pretepa (TUKAJ). Pretepalo se je okoli 300 ...