64 gasilcev preprečilo, da bi požar v podjetju Knauf Insulation zajel jeklenke SiOL.net Ob 18.28 so gasilci prejeli obvestilo, da je zagorelo na Trati v Škofji Loki v skladiščni hali podjetja Knauf Insulation. Posredovalo je 64 gasilcev iz okoliških gasilskih društev, ki so z gašenjem požara preprečili morebitni hujši scenarij. V sosednjem skladišču so bile namreč številne jeklenke z različnimi plini, ki bi jih morda lahko razneslo ob stiku z ognjem.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj

Škofja Loka Najbolj brano Osebe dneva Meta Hrovat

Ana Bucik

Domen Prevc

Zlatko Zahovič

Branko Zupan