Smrt v Celju: pešec pri rdeči luči čez cesto in pred avto Reporter V prometni nesreči, ki se je zgodila včeraj okoli 6. ure zjutraj v Celju, je umrl 28-letni pešec. Po doslej zbranih podatkih je moški prečkal cesto pri rdeči luči. To je letos druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje. Kot so

