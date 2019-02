Vsega dobro uro in pol igre izjemno pomembne tekme za obe ekipi je bilo potrebne, da so Novomeščani z zmago v 14. krogu 1. DOL v Murski Soboti prehiteli tekmeca tudi na prvoligaški lestvici. Dolenjci so bili boljši z 1:3 (-23, 27, -21, -16). preberite več »