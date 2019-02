Založani so teden končali z novo visoko zmago, Celjani izgubili Sportal Hokejisti HK Slavija Junior so po ponedeljkovem porazu v državnem prvenstvu proti prvaku z Jesenic (0:3) odigrali dve tekmi lige IHL in na obeh visoko zmagali. Sredi tedna so s 7:1 odpravili Celjane, v soboto pa doma še s 6:1 drugo ekipo Medveščaka, ki je imela v Zalogu precej kratko klop. V soboto so bili na delu tudi člani HK ECE Celje in pri KHL Zagreb izgubili s 5:7.

Oglasi