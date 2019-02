Sixt Primorsko okrepil slovenski reprezentant Sportal Košarkarsko moštvo Sixt Primorske je še dodatno okrepilo svoje vrste. V Koper se iz belgijske elitne druščine seli 27-letni slovenski reprezentant Jakob Čebašek. Krilni in 200 cm visoki košarkar je s primorskim klubom sklenil sodelovanje do konca prihodnje sezone, so danes sporočili iz koprske ekipe.

Sorodno

Oglasi