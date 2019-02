V Albaniji prijeli 32 ljudi, ki so ponarejali vizume 24ur.com Albanska policija je sporočila, da so prijeli 32 ljudi, ki naj bi ponarejali vizume, da bi tako omogočili migrantom "legalno" pot v Zahodno Evropo, pa tudi v Veliko Britanijo, ZDA in Kanado. Med njimi je tudi obmejni policist, sicer pa štiri osebe še iščejo, poročajo srbski mediji.

