Riiber do dvojčka v Klingenthalu in desete zmage v sezone Sportal Norveški nordijski kombinatorec Jarl Magnus Riiber je v letošnji sezoni svetovnega pokala neustavljiv. Dobil je namreč tudi drugo tekmo v nemškem Klingenthalu, s tem pa prišel do desete zmage v svetovnem pokalu, v katerem ima pred drugouvrščenim Nemcem Johannesom Rydzekom že skoraj 500 točk prednosti, pa čeprav je izpustil dve tekmi.

