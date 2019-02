Minulo noč ob 1.54 uri se je v naselju Gorenja Brezovica, občina Šentjernej, osebno vozilo zaletelo v betonsko ograjo ob stanovanjski hiši. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so na kraju oskrbeli eno poškodovano osebo in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šentjernej so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, ...