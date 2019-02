Portorožanom teče voda v grlo Primorske novice Zadnji prvoligaški krog je razpotegnjen od minulega četrtka pa vse do današnjega večera. V drugi SKL so v dvoboju z vrha Sežanci tesno slavili v Kranju, nalet Plame pur je v novem letu pojenjal, slabo pa kaže Portorožanom, ki so v derbiju dna izgubili še z zadnjeuvrščenim Grosupljem. V tretji SKL se je očitno ustavilo visokoleteči Postojni, ki je utrpela že tretji poraz v zadnjih petih tekmah, na vrhu pa je Gorica.

