Poplave ogrožajo 20.000 domov, na ulice naplavilo krokodile in kače 24ur.com Severovzhod Avstralije so prizadele močne poplave, zaradi katerih je moralo na tisoče ljudi zapustiti svoje domove. Najhuje je v Queenslandu, kjer je po ocenah oblasti ogroženih okoli 20.000 domov. Česa takšnega še nismo videli, pravi predsednica zvezne vlade, vremenoslovci pa za prihodnje dni napovedujejo novo deževje in uničujoče vetrove.

