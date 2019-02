V Ljubljani so si izposodili vozilo, v Murski Soboti pa ukradli oblačila SiOL.net Pomurski policisti so prijeli tatove, ki so v soboto iz športne trgovine v Murski Soboti ukradli večje število oblačil. Storilci so po ropu pobegnili s kraja dogodka, policisti so jih nato izsledili na pomurski avtocesti.

