Zmeren potresni sunek v bližini Kozjega Dnevnik Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so v ponedeljek ob 12.01 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 82 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Kozjega, so sporočili iz Urada za seizmologijo in...

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana

potres Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Marjan Šarec

Luka Dončić

Borut Pahor

Alenka Bratušek