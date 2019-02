Plazovi v Alpah so konec tedna vzeli več življenj Primorske novice V snežnih plazovih, ki so se konec minulega tedna sprožili v avstrijskih, italijanskih, francoskih in švicarskih Alpah, je umrlo več smučarjev, največ, osem, pri naših zahodnih sosedih. Reševalci in mediji svarijo, da zaradi novozapadlega snega velja velika nevarnost plazov.

Sorodno

Oglasi