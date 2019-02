National Geographic se je razpisal o ženski, katere grob so odkrili pod Gosposvetsko cesto v Ljublja Reporter Arheologi so med izkopavanji pod Gosposvetsko cesto v Ljubljani naleteli na prav posebno najdbo, ki je pritegnila tudi zanimanje revije National Geographic - odkrili so grobnico neznane ženske iz zgodnjekrščanske dobe, okoli katere je bilo zgrajeno celotn

Sorodno





Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Boris Kobal

Marjan Šarec

Luka Dončić

Borut Pahor

Alenka Bratušek