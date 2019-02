Kot so sporočili iz Stanovanjskega sklada RS, so bili zaradi zaščite svojih interesov prisiljeni odstopiti od gradbene pogodbe z družbo Rafael iz Sevnice. "Izvajalec, ki smo ga izbrali na javnem razpisu, je grobo kršil in ni izpolnjeval pogodbeno prevzetih obveznosti, zaradi česar je prišlo tudi do popolnega zastoja del pri izvedbi zemeljskih del in varovanja gradbene jame na projektu Novo Brdo E ...