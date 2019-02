Slovenija druga Švica? Radio Ognjišče

Politične razmere v Sloveniji so se toliko uredile, da je vendarle prišel čas za konkretne ukrepe, je ob robu foruma Kluba slovenskih podjetnikov v Postojni poudaril predsednik kluba Marjan Batagelj. Kot je dejal, so predlogi ukrepov spisani že nekaj let. Kot primer zgledne države so na današnjem forumu navedli Švico....

