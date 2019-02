Puigdemont obtožuje: EU priznava Gvaidoja za predsednika Venezuele, mene, ki sem bil legitimno izvol topnews.si Waterloo – Nekdanji katalonski voditelj Carles Puigdemont je obtožil EU dvojnih meril, potem ko je priznala opozicijskega voditelja Juana Guaidoja za začasnega predsednika Venezuele in zanemarila njegov poskus, da bi Katalonijo razglasil za neodvisno. “Za predsednika sem bil izvoljen v demokratično brezhibnem parlamentu in odpustil me je človek, ki ima zdaj samo štiri člane v […]

