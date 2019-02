Slovenska matica v kulturi in znanosti nepretrgano deluje že 155 let RTV Slovenija Slovenska matica danes svojo 155-letnico praznuje z dnevom odprtih vrat, 11-urnim programom predavanj, pogovorov in predstavitev. Obletnico je uvedla slavnostna akademija pod častnim pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja.

Sorodno



Oglasi