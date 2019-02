Mladenič umrl in v grob odnesel ključ do milijonov, a vsi tega ne verjamejo SiOL.net V svetu kriptovalut odmeva nenavadna zgodba. Gerald Cotten, prvi mož kanadske borze s kriptovalutami QuadrigaCX, je umrl in s seboj v grob odnesel edino šifro za dostop do kriptovalut, ki so jih borzi v varstvo zaupali uporabniki. QuadrigaCX je kmalu po njegovi smrti razglasil nelikvidnost in zdaj na sodišču išče varstvo pred upniki, ki več kot 166 milijard evrov v kriptovalutah zahtevajo nazaj. S...

