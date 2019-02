Zakaj SDS in NSi žuli zaustavitev nakupa nemških oklepnikov Delo Vrh NSi (predsednik stranke in vodja poslanske skupine) v pismu Matjažu Nemcu (SD), predsedniku parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poziva k nadaljevanju avgusta prekinjene seje, na kateri so razpravljali o pridružitvi organizaciji za sodelovanje pri skupnem oboroževanju OCCAR (Organisation for Joint Armament Cooperation)

