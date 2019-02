Mariborčan je bil odločen izterjati dolg: vrata je vrgel s tečajev in šel s sekiro nad najemnika Reporter Mariborski policisti so v nedeljo zgodaj popoldne morali posredovati na Kardeljevi cesti, kjer je 69-letni moški skušal od 59-letnega stanovalca izterjati dolg, ki naj bi ga ta kot najemnik stanovanja imel do njegovega sina. Pri tem je uporabil celo manjš

Sorodno





Oglasi Omenjeni Klinični center

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Žan Košir

Rok Marguč

Miro Cerar

Ilka Štuhec

Luka Dončić