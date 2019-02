Zadnji dan za oddajo pisne vloge za vzdrževane družinske člane Primorske novice Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma so jo uveljavljali, a želijo podatke spremeniti, imajo le še danes čas za oddajo vloge. To velja za oddajo vlog na papirnem obrazcu, po elektronski poti pa bodo vloge sprejemali še vse do 20. februarja.

