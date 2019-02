Javni uslužbenci bodo v teh dneh dobili višje plače Primorske novice Povišanje, za katerega so se sindikati javnega sektorja in vlada dogovorili konec lanskega leta, se bo javnim uslužbencem prvič poznalo pri januarski plači. To bo del javnih uslužbencev dobil danes, del pa v prihodnjih dneh. En plačni razred, ki pomeni približno štiriodstoten dvig plače, pridobiva večina zaposlenih v javnem sektorju.

