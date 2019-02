Mladi in podjetništvo: se zavedate prednosti življenja v EU? SiOL.net Evropska komisija je 9. maja 2018, na dan Evrope, začela vseevropsko kampanjo #EUandME, ki nagovarja mlade Evropejce. Z njo obenem izboljšuje ozaveščenost mladih o dosežkih in vlogi EU v vsakdanjem življenju ter o tem, do česa so kot državljani EU upravičeni. S kampanjo je odprla pomemben dialog o priložnostih znotraj EU in o sodelovanju mladih pri odločanju o prihodnosti evropske povezave.

