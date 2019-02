Poplave v Avstraliji zahtevale že dve smrtni žrtvi 24ur.com Močne poplave, ki so zajele severovzhodni del Avstralije, so zahtevale že dve smrtni žrtvi. Zaradi 'stoletnih poplav' so potekale obsežne evakuacije v mestu Townsville, svoje domove je moralo zapustiti več kot 650 ljudi.

