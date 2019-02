Pomlad in Cankar Primorske novice Pri založbi Karantanija so včeraj predstavili pesniško zbirko Toneta Kuntnerja Zamrznjena Pomlad, v kateri je zbranih 30 pesmi. Število je simbolično in ponazarja 30. obletnico slovenske pomladi, ki jo avtor piše z veliko začetnico. Pesmi spremljajo odlomki iz Cankarjevih del, knjigo z lansko letnico pa je Kuntner posvetil tudi 100. obletnici Cankarjeve smrti.

