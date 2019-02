Znanstveniki svarijo pred taljenjem ledenikov v Himalaji SiOL.net Če se izpusti toplogrednih plinov v svetu ne bodo znižali, bi se lahko do leta 2100 stalilo dve tretjini ledenikov v Himalaji, so v študiji, objavljeni v ponedeljek, posvarili znanstveniki. Ob tem so opozorili, da bi tudi ob doslednem upoštevanju pariškega podnebnega sporazuma izginila tretjina ledenikov na "tretjem polu sveta".

