Lidl prodajalcem dviguje plače Dnevnik Lidl Slovenija bo z marcem dvignil plače prodajalk in prodajalcev. Bruto plača se jim bo, ne glede na to, ali so zaposleni za krajši ali polni delovni čas, povišala za 100 evrov na mesec, so sporočili iz podjetja.

