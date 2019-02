Drama stotink z različnimi vlogami Shiffrinove, Vonnove in Štuhčeve Sportal Ob grdem padcu Lindsey Vonn in osmem mestu Ilke Štuhec je na prvi tekmi svetovnega prvenstva v Aareju prvakinja v superveleslalomu postala najboljša smučarka zadnjih let Mikaela Shiffrin.

Sorodno



Oglasi