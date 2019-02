Navijači Barcelone si zaradi Messija grizejo nohte SiOL.net Španija je v velikem pričakovanju nogometnega spektakla med Barcelono in Realom. Prvi letošnji El Clasico bo plenil pozornost danes zvečer na Camp Nouu. To bo prva polfinalna tekma španskega pokalnega tekmovanja, v četrtek se bosta v Sevilli pomerila Betis in Valencia. Nastop prvega zvezdnika Barcelone Lionela Messija je še pod vprašajem.

