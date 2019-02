Znani so zvezdniki, ki bodo podeljevali oskarje Govori.se Tri tedne pred letošnjo razglasitvijo oskarjev je Ameriška filmska akademija razkrila 13 zvezdnikov iz sveta filma in televizije, ki bodo podeljevali kipce. Med njimi sta Daniel Craig, znan po vlogi Jamesa Bonda, in Brie Larson, ki je leta 2016 dobila oskarja za najboljšo igralko v trilerju Soba. Slovesnost bo 24. februarja v Los Angelesu.

